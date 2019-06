Ogie Alcasid still on cloud nine after winning Star Awards best actor

Ogie Alcasid on sitcom with wife Regine Velasquez: "Siguro, madi-delay lang siya nang konti. Naghahanap lang siguro ng tamang panahon para maipalabas yun."

May jetlag pa sina Ogie Alcasid at Regine Velasquez nang dumalo sa 35th PMPC Star Awards for Movies noong Hunyo 2, Linggo, sa Newport Performing Arts Theater, Resorts World Manila.

Kararating lang nila mula sa concert series sa North America.

Matapos ang awarding, kung saan nag-best actor si Ogie para sa Kuya Wes, kaagad silang umalis dahil inaantok na silang mag-asawa.

“Hindi ko naman alam, may interview pa pala!” natatawang sabi ni Ogie nang nakapanayam namin sa aming radio program sa DZRH nitong Hunyo 4, Martes ng gabi.

“Pasensiya na!”

Iba raw talaga ang feeling niya noong gabing iyon dahil nakita niyang nandoon din sina Eddie Garcia at Daniel Padilla, na kasama niyang nominado sa Best Actor category.

“Nanliliit ako. Noong nakita ko, nandoon ako, 'tapos si Tito Eddie, nandoon din si Daniel.

"Sabi ko, ‘Well, wala yung iba pa, baka isa sa amin,’ hindi ko alam.

“E, si Tito Eddie, grabe, napaka-professional, talagang nag-stay iyan.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

"Kaya noong in-announce na yung pangalan ko, siya ang una ko talagang nilapitan.

“Hinahangaan natin lahat ‘yan, di ba?

"'Tapos, napaka-magnanimous niya. Kumbaga, parang tuwang-tuwa siya para sa akin.

"So I was so happy.

“Talagang hanggang ngayon, on cloud nine ako.

“Kumbaga, hindi pa rin ako makapaniwala, pero totoo nga siya.

"So, maraming-maraming salamat talaga."

Ang isa pang ikinatuwa ni Ogie para sa pelikulang Kuya Wes, hanggang ngayon ay umiikot pa ito sa international filmfests.

“Alam ko, meron pa siyang naka-schedule sa Shanghai. Katatapos lang niya sa Portugal. Umiikot pa siya.”

Open si Ogie sa isa pang indie movie. Pero kailangan daw muna niyang pag-aralan nang husto kung babagay ba sa kanya.

“Gusto ko sana, pero kailangan yung script, medyo bagay sa akin. Kasi, may binabagayan kasi, e.

“Kung yung role, bagay sa akin, tatanggapin ko,” pakli ni Ogie.

MUSICAL PLAY

Ang isa pang project na excited si Ogie ay ang musical play na kailangang paghandaang mabuti.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Alam niyo naman po ang paggawa ng musical, hindi puwedeng dali-dali. So, nag-usap kami uli ni Mr. M [Johnny Manahan].

“Nagmi-meeting na kami ulit, and I’m going to meet already doon sa in charge sa music, at saka sa whole production.

“Hopefully, matapos namin within one year. Yung pagsusulat ng music... kasi, pati po‘yung kuwento, nag-contribute din ako.

"So, medyo full yung talagang contribution ko sa creative.

“Hopefully, matapos na by the next year, 'tapos after next year, magre-rehearse na kami,” saad ng singer/songwriter.

Kaya almost two years pa ang hihintayin bago natin mapanood ang musical play na ito.

“Parang ganoon ang takbo, depende kung sa tingin namin, ready na.

"Kasi, ayaw naman naming ilabas na hindi pa ready ang production,” sabi pa niya.

May napili na ba siyang title na hango sa isa sa mga sikat niyang kanta?

“Hindi pa namin na-determine iyan, ano? But, one thing is for sure, all the music will be written by me.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

“And I will be writing a few more songs para maitahi yung ibang parte ng kuwento.

“And then, at the same time, ang magbibida po ay ako at si Regine.”

SITCOM WITH OGIE AND REGINE

Kumusta na ang sitcom na pagsasamahan nila ni Regine sa ABS-CBN?

“Sa ngayon, hindi pa,” pakli ni Ogie.

“Nag-meet na kami ng writers, yung concept, 'tapos nag-brainstorm na kami pati sa casting.

“Siguro, madi-delay lang siya nang konti. Naghahanap lang siguro ng tamang panahon para maipalabas yun.

"Medyo busy lang lahat, e.”

Made-delay pero in-assure ba sa kanila na matutuloy ito?

“Hindi ko lang masabi kung kailan yun exactly but… according sa huli naming pag-uusap, yes,” diretso niyang sagot sa amin.