Shaina Magdayao reveals most difficult time of her life, "Gumuho ang perfect world ko when I was younger."

Ang bagong digital series ng iWant Originals titled Past, Present, Perfect ay pinagbibidahan nina Shaina Magdayao at Loisa Andalio.

Sila ang gumaganap bilang old and young Shantal. Ang younger version ni Shantal ay high school student na in love sa kanyang high school teacher (Vin Abrenica).

May premise ang serye kung paano nga ba nakakatulong ang sakit ng nakaraan para maka-move on sa buhay.

Kaya naman tinanong ang mga artista ng Past, Present, Perfect noong June 4 sa 9501 restaurant kung kumusta ang kanilang nakaraan at kung nakatulong ito sa kung ano sila ngayon.

“Kamusta ang aking past?” nakangiting balik-tanong ni Shaina.

“Ako ay nagpapasalamat sa aking past dahil sa past ko, ako ang tao na nasa harapan niyo ngayon.

“Ang past ko, just like all of you, imperfect. Maraming pinagdaanan, pero marami rin akong aral na napulot. So, ninamnam ko ang aking present.

"Very blessed with this series, itong iWant originals na ito and ang pinanggalingan kong pelikula, sa sa Cannes, napakaraming magandang nangyayari sa akin and, of course, I’m looking forward to my perfect future.”

Ang tinutukoy niyang pelikula na pinalabas sa Cannes ay Ang Hupa kunsaan nakasama niya si Piolo Pascual sa pelikula na directed by Lav Diaz.

(Read: Piolo Pascual, Shaina Magdayao spotted together at Cannes 2019)

Natatawang sinabi pa ni Shaina, “Sa future, balitaan ko na lang kayo. Hindi ko pa alam, e.”

Sa tanong kung ano ang pangit na past niya na naging dahilan din para may natutunan siya, natawang sumagot ito nang, “Kayo, ano sa tingin niyo?

“Alam niyo naman kung ano ang past ko. Kung ano ang nangyari sa past ko.

“I mean, lumaki na ko sa harapan niyong lahat. So, it’s up to you if you think it’s a bad past. Kasi for me, lahat yun maganda.

“Kahit na nadapa ako or kahit na umiyak ako or nasaktan ako or na-disappoint ako, lahat yun may dahilan.

“Naniniwala ako hanggang ngayon na lahat yun may dahilan and I am who I am because of my past at nagpapasalamat ako.”

Sabi pa niya, “That would always be beautiful for me kahit pa gaano kasaklap or kahit na akala mo mamamatay ka na noong panahon na yun.

“Pero hindi naman, it’s actually nice na kapag nandoon ka sa certain situation at problema, akala mo, end of the world na. Akala mo, wala ng hope. Akala mo, hindi ka na magiging masaya, hindi ka na makakabangon.

“Well, I guess, isa ko sa mga taong makakapagsabi sa mga taong nandoon sa panahon na yun o season na yun ng buhay nila na kaya mo pang tumayo. That the sun will shine again at gaganda ang iyong present.”

Patuloy pa rin tinanong si Shaina kung ano raw ang partikular na past niya kaya masasabi niyang yung present niya ngayon ay perfect.

“Meron pa po ba kayong hindi alam sa akin?,” balik tanong din niya.

“Hindi ko naman makokonsider na perfect ang buhay ko ngayon. I mean, I’m in a good place. Honestly, I know, I’m happy but I know, I can be happier.

“Kumbaga, there’s more room to grow. Kahit na lumaki ako sa harapan niyo, parang for me with everything that’s happening, yung akala ko tapos na or nagawa ko na, may bago at bagong binibigay sa akin ang mundo at ang Diyos.

“So, there’s always something to look forward to.”

Dugtong din niya, “Kung specifically nangyari sa past ko po, marami, marami po pagdating sa pamilya. Alam niyo naman that our parents separated when I was 17 turning 18.

“So, that was very hard for me. Kumbaga, parang gumuho ang perfect world ko when I was younger.”

Pero dahil din daw sa pangyayaring yun, mas naging matatag siya.

“I would like to think that it helped me become stronger. Kumbaga, parang napuwersa rin ako na maging responsable at a very young age.

“Eighteen, kumbaga, parang na-turn-over na po sa akin ang pera, lahat, bills, responsibilities and, at the same time, I was also working and at the same time, nasa harapan niyo kong lahat at hindi ko puwedeng dalhin ang problema ko sa trabaho.”

Pagdating sa kung ano raw siya ngayon, alam daw niya na puwede pa rin siyang mas maging masaya.

“I am happy, I am content but I know, I can be happier,” saad niya.

Parehong Kapamilya, pero sa ginawang serye na lang pala nakilala ni Shaina si Loisa.

Noong malaman niyang si Loisa ang gaganap na batang siya, ano ang naging reaksyon niya?

“Si Loisa kasi, hindi ko pa siya nami-meet at gaya ni Direk, wala rin akong TV," sabi ni Shaina na tinutukoy ang director nila na si Dwein Baltazar.

Nasa showbiz sila, pero wala silang TV?

“Promise, parang ano yun, it keeps you sane. Parang kapag nasa bahay ka na, hindi ka na yung artista. Parang ganun po.

“Kumbaga, routine ko siya or ritual ko siya. Basta, it helps me stay sane. Para rin alam ko na pag-uwi ko, hindi na ako yung character na yun. Especially rin, yung mga ginagampanan kong character, hindi siya biro.

“Siyempre, gusto ko rin na pag-uwi ko, hindi na ako yung character na yun. So, when they showed me Loisa, sabi ko, magkamukha ba kami? Kasi, nakita ko, may make-up. Pero while watching the series, not naman for anything, natutuwa po ako sa pagkakatahi ni Direk. Maski ako, nagulat kung paano niya tinahi ang Shantal past and present na Shantal.”

Kumusta ang acting ni Loisa?

“Well, sabi ko sa kanilang lahat kanina, ang galing nila. Kasi, nakikita ko ang sarili ko noong high school ako sa kanila.

“Parang ang saya-saya, parang gusto kong makasama sa barkada nila. Si Loisa, last night ko lang napanood yung buong series and I say, ako kasi, alam ko na inalagaan ako ni Direk kasi, meron pa akong ibang ginagawa noong ginawa ko itong series na ito kaya hindi ko maangkin na 100% nandito

ako, pero alam ko na inalagaan niya.

“But I told Loisa, ang galing nila. Kasi, nakakatuwang panoorin. Hindi ka mabo-bore.”