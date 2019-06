Hashtag Tom Doromal denies breakup with Jackie 'Ate Girl' Gonzaga

Hashtag Tom Doromal responds to claims that he broke girlfriend Jackie "Ate Girl" Gonzaga's heart. Jackie recently became a hot topic on social media after crying in a recent episode of the ABS-CBN noontime show, It's Showtime.

Nag-react si Hashtag Tom Doromal matapos lumabas ang isyung hiwalay na umano sila ng girlfriend na si Jackie “Ate Girl” Gonzaga.

Parehong bahagi ng ABS-CBN noontime show na It's Showtime ang dalawa.

Si Tom ay miyembro ng all-male group na Hashtags, at si Jackie ay dancer naman sa show.

Sa episode ng show nitong June 4, Martes, naging tampulan ng tukso si Jackie ng mga host na sina Vice Ganda, Anne Curtis, at Vhong Navarro.

Walang direktang pagtukoy sa pinagdadaanan ni Jackie, pero naging malaman ang kanyang mga pahayag.

Ilang beses din itong naiyak habang nakikipag-usap kina Vice at Anne.

Sa mga pahayag at panunukso ni Vice, matutukoy na may kinalaman sa relasyon ang pinagdadaanan ng dancer.

Bunsod nito, maraming netizens ang nag-isip kung naghiwalay na sina Jackie at Tom.

TOM DOROMAL REACTS

Sa pamamagitan ng Instagram Story, nag-react si Tom at nilinaw na nananatili silang magkarelasyon ni Jackie.

“Hindi po kami hiwalay ni Jackie. FYI po, hindi po kami naghiwalay, okay? Yun lang yun,” paglilinaw ni Tom sa maiksing video na ipinost sa kanyang Instagram Story, nitong June 5, Miyerkules.

Sa kanyang Twitter account, may ilang netizens na sinagot si Tom na inaakusahan siyang pinaiyak umano ang girlfriend dahil sa sama ng loob.

Sinabihan ng netizen si Tom na baka sinaktan nito nang paulit-ulit si Jackie kaya naging emosyunal ito sa national television, habang mukhang hindi naman apektado ang Hashtags member.

Sabi pa ng netizen kay Tom: "Ipag pray ko magising sa katotohanan ang gf mo. Kase mukhang lage mo lang pinaiiyak. Sayang si @jackiegirlg kung sa katulad mo lang mapunta."

Katuwiran ni Tom, magkakaiba ang mga tao at huwag siyang husgahan dahil hindi siya nakitang umiyak.

“Alam mo we’re all different. I’m not the type na iiyak Sa harap nyo/mo.

"And for sure you’ve even been save by Gods grace a hundred times.

"Make sure to judge your self first before others," tugon ng binata.

May isa pang netizen ang nangatuwirang parang wala lang daw kay Tom kahit na emosyunal ang kanyang girlfriend.

Paglilinaw ni Tom, hindi siya nagpapakita ng emosyon sa harap ng ibang tao, kundi sa kanyang girlfriend.

Sinang-ayunan naman ni Tom ang tweet ng isang netizen na kailangang bigyan ng privacy at respeto sina Jackie at Tom.

Ipinakita ni Tom ang pagsang-ayon sa komentong ito sa pamamagitan ng paglalagay ng tatlong clapping emojis.

Hindi raw dahil showbiz personalities sila ay may karapatan na ang mga taong pakialaman ang kanilang relasyon.

“Hindi naman kasi natin alam yung buong mangyari so shut up,” bahagi ng tweet ng netizen.