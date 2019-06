Shaina Magdayao categorically states she is Kapamilya for now

Shaina Magdayao on rumored network transfer: "Kung may offer man, malalaman niyo naman."

Nilinaw ng Kapamilya actress na si Shaina Magdayao ang isyung lilipat daw siya sa Kapuso network.

“Well, ngayon, wala,” nakangiting sagot niya nang makausap ng PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) sa mediacon ng iWant web series na Past, Present, Perfect.



Patuloy ni Shaina, “Meron akong Past, Present, Perfect and kakauwi ko lang the other night from Cannes Film Fest.

“So, nilulunok ko pa, dina-digest ko pa lahat ng mga nangyayari."

Nagtungo sa Cannes, France si Shaina bilang bahagi ng delegasyon ng pelikula ni Lav Diaz na Ang Hupa, na nag-premiere sa prestihiyosong international film festival.

Patuloy ng aktres, “Hindi ko ini-expect lahat ng nangyayari sa akin ngayon.

"Hindi ko actually hiniling na makapunta, maka-experience ng isang international film festival. Ibinigay siya sa akin.

"And I’ve been telling myself na pahinga na muna. Pero habang nagpapahinga ako, may nangyayaring ganito.

“So, sabi ko, napaka-generous talaga ng Panginoon to bless me and my career.

“After Past, Present, Perfect, let's see kung merong susunod sa iWant.”

Meron naman daw sinasabi sa kanyang proyektong gagawin sa ABS-CBN, pero hindi pa lang niya alam ang detalye.

Ayon kay Shaina, “Meron silang sinasabi sa akin, pero dahil kakauwi ko pa lang, hindi ko pa alam kung tuloy.”

IS THERE AN OFFER FROM GMA NETWORK?

Isang diretsahang tanong: may alok ba sa kanya ang GMA-7?

Tugon ni Shaina, “Well, sabi ko nga po, sa ngayon, wala po.

“I am a Kapamilya.

“I’m here in ABS and we are all here in ABS, and I just finished doing another project in ABS, which is Past, Present, Perfect.

"And sa buong karera ko, sa buong pinagdaanan ko, hindi naman natin maiaalis na magpapasalamat ako, number one, sa ABS dahil dito na ako lumaki.

“But number 2, also sa kabilang istasyon dahil doon ako nagsimula,” pagtukoy niya sa GMA Network.



Kung sakaling may alok sa kanya ang Kapuso network, posible kaya niya itong i-consider?

“Kung may offer man, malalaman niyo naman,” sagot ni Shaina.

“But right now, I’m here. I’m here in ABS and in front of all of you.

"I am Shantal for Past, Present, Perfect."

Nilinaw naman ni Shaina na may inaalok naman sa kanyang bagong proyekto ang ABS-CBN, pero hindi raw niya magawa dahil nagkasunud-sunod ang pag-alis niya ng bansa.

“Noong March, nagpunta po ako sa Madrid for a show, for our Kapamilya sa TFC [The Filipino Channel].

"And then, noong sinabi ko na magpapahinga ko, I extended it for a while.

“Pag-uwi ko, tinapos namin yung Ang Hupa. Then, tinapos din namin to.

“After two weeks, nakatanggap ako ng tawag na pasok kami sa Cannes Filmfest so kinailangan ko ulit umalis.

"At habang nandoon ako, hindi ko alam na ipapalabas na pala ang aming Past, Present, Perfect."

Ang Ang Hupa ay ang pelikula ni Lav Diaz na nag-premiere sa Cannes Film Festival.