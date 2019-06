Shaina Magdayao gracefully answers questions about Piolo Pascual, John Lloyd Cruz

Shaina Magdayao on Piolo Pascual: "Hindi ko alam ang future, pero nagpapasalamat ako na kasama siya sa past ko at nandito pa rin siya sa present ko."

Muling napag-usapan sina Shaina Magdayao at Piolo Pascual dahil sa kanilang pagsasama sa Cannes Film Festival sa France nang i-represent nila ang pelikulang idinirehe ni Lav Diaz, Ang Hupa.

Si Shaina ay bida naman ngayon sa iWant web series Past, Present, Perfect?.

Base sa title ng kanyang digital series, ano sa buhay ni Shaina si Piolo—past, present o future?

“Nasa present, nasa past!” natawang sabi ng aktres.

“Magkasama kami nitong past lang, fortunately, sa Cannes.

"Sa movie po namin na ang Ang Hupa, ang film ni Direk Lav Diaz.

“Isa kami sa tatlong Asian films na nakapasok.

"Of course, it’s an honor to represent our country. Especially, ang daming Hollywood stars doon.

“And hindi rin naman namin naisip na makakarating kami together sa Cannes.”

Kung si Piolo ay pangalawang beses na nakarating sa Cannes, si Shaina ay unang pagkakataon pa lang daw.

“Yung Berlinale din namin, yung Panahon ng Halimaw, hindi rin naman namin naisip na gagawin namin yung film na yun na magkasama namin na-experience yung ganun kagandang festival, ganun ka-prestigious na festival.

"So, yun po, e... Nilagay siya ni Lord sa past ko and nandiyan pa rin naman po siya sa present ko.”

Inaamin ni Shaina na naging past niya si Piolo?

“Hindi. Nakasama ko siya sa Lobo, 18 years old ako nun!” natawang sabi niya.

Pero nagkaroon sila ng “something?”

“Hindi, nandiyan lang siya. Hayaan lang natin,” pag-iwas ni Shaina.

“Kapag dumating naman ang future gaya ng sabi ko, sasabihin ko naman at aaminin ko naman sa inyong lahat.”

Dugtong pa niya, “Hindi ko alam ang future, pero nagpapasalamat ako na kasama siya sa past ko at nandito pa rin siya sa present ko.”

Nakapanayam ng PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) si Shaina sa mediacon ng Past, Present, Perfect?

JOHN LLOYD CRUZ

Natanong ang direktor ng Past, Present, Perfect? na si Direk Dwein Baltazar kung sino pa ang gusto nitong maidirek sa isang proyekto.

Binanggit niya ang pangalan ng kasalukuyang naka-on leave na aktor na si John Lloyd Cruz.

Hindi naman kaila sa marami na si Shaina ay naging girlfriend ni John Lloyd, kkaya natanong din ang aktres kung sakali ba ay papayag siyang makasama sa isang proyekto ang dating nobyo.

“Hindi naman sinabi ni Direk Dwein na kasama ko!” natawang sabi ni Shaina. “Wala naman po siyang sinabi...”

Kung sakali at siya ang kukuhaning kapareha ni John Lloyd, okey lang sa kanya?

Tugon ni Shaina, “Parang hindi po yun mangyayari. Parang hindi ko siya nakikitang mangyayari.

"Hindi, e... I mean, itong mga ganitong tanong, gusto ko siyang sagutin kapag nangyayari na siyang talaga.

“Nananahimik yung tao, irespeto natin kung nasaan siya ngayon.

"So I think, it would be very unfair kung dadalhin ko ang pangalan niya.

"I mean, ang dami ko rin ibang ginagawa na wala rin namang kinalaman siya, so siguro gusto ko na lang iwan dun.

“Gusto kong irespeto kung nasaan man siya sa buhay na ‘to.”