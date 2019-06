GirlTrend Dawn Chang airs thoughts on sexual harassment following recent PBB issue

Dawn Chang recounts past controversy in Pinoy Big Brother following the recent issue involving PBB Otso evictee Banjo Dangalan, who made a joke about rape.

Nagsalita ang GirlTrends member na si Dawn Chang tungkol sa sexual harassment bunsod ng pinakahuling kontrobersiya kaugnay ng ABS-CBN reality show na Pinoy Big Brother (PBB) Otso.

Sa June 4 episode ng programa, napatawan ng forced eviction ang housemate na si Banjo Dangalan dahil sa pagbibiro nito tungkol sa rape.

Tinaguriang “funny fighter ng Quezon City,” marami sa fellow housemates ni Banjo ang hindi naging kumportable dahil sa pagbibiro niyang “pagsasamantalahan” ang isang kapwa male housemate.

Nailang din ang ilan sa babaeng housemates dahil sa pag-amoy ni Banjo sa kanilang mga buhok.

DAWN CHANG RECOUNTS PAST PBB EXPERIENCE

Bunsod ng pangyayaring ito, inalala ni Dawn ang naging karanasan niya nang maging housemate sa PBB:737 noong 2015.

Inilabas ni Dawn ang kanyang mga pahayag sa June 4 episode ng online show na PBB Bring8On, kung saan isa siya sa mga host.

Muling lumabas sa social media ang video clips ng kumprontasyon niya at ng co-housemate na si Tommy Esguerra.

Pinuna kasi ni Tommy ang seksing pananamit ni Dawn noon at sinabing nakaka-distract ito sa male housemates.

Nangatuwiran si Dawn at sinabing may karapatan siyang magsuot kung ano ang gusto niyang isuot at problema ng sinumang tumitingin kung hindi sila kumportable.

May isa pang isyu na nasangkot noon si Dawn, kung saan inakusahan niyang touchy ang co-housemate na si James Linao.

Mapapanood ang pagsumbat ni James kay Dawn na mas naging touchy sa dalaga ang fellow housemate noon na si Zeus Collins.

Dumipensa si Dawn na gusto niya si Zeus, kaya may permiso siyang ibinigay kay Zeus na hawakan o yakapin siya nito.

DAWN ON SEXUAL HARASSMENT

Sa online show na PBB Bring8On, nagbigay ng halimbawa si Dawn kung paano nangyayari ang sexual harassment.

"It’s your body, your rules," simula niya.

"You have all the rights sa katawan ninyo kahit na anong gusto niyong gawin because that is your body. That’s yourself.

"We always say be yourself, love yourself and all these empowering stuff.

"But you also have to understand, that you cannot touch people without their consent."

Pagpapatuloy pa ni Dawn, kahit sa pagitan ng magkasintahan, maituturing na sexual harassment kung ang isa man sa kanila ay pinilit pagdating sa usaping seksuwal.

“Correct me if I’m wrong, ha, for me that’s sexual harassment,” pahayag ni Dawn sa halimbawang kanyang ibinigay.

“If there is no consent, it’s not right, di ba?

“Kasi, kumbaga, ang pagkain, just because nasa harapan mo pero hindi sa ‘yo, hindi ibig sabihin puwedeng-puwede mong kainin, di ba?

“Hindi rin po sa kasuotan yun, ‘no. It’s all here,” sabay turo niya sa sentido.

“It’s how you control. It’s how you see it. It’s how you think it is.”

NETIZENS PRAISE DAWN

May mga netizen na pumuri kay Dawn sa pagiging vocal nito, lalo na sa paggamit ng karapatang ipahayag ang sarili.

Nagpasalamat naman si Dawn sa mga pumuri sa kanya.

Sabi pa niya, mas gusto niyang natututo ang mga tao tungkol sa kanilang mga karapatan at limitasyon.

"I don’t mind not being famous. I just want people to be more aware of our rights and limitations."