Jodi Sta. Maria refuses to meddle with tirades against ABS-CBN

Jodi Sta. Maria on Jimmy Bondoc's allegations against ABS-CBN: "Mahirap din na magsalita nang magsalita na hindi ko rin alam kung saan ang pinanggagalingan niya."

Nagpaliwanag si Jodi Sta. Maria kung bakit hindi siya sumawsaw sa mga tirada ni Jimmy Bondoc kontra sa ABS-CBN, ang home network ng aktres.



Pahayag ni Jodi, “Alam ko po naman kung ano yung nangyari doon.

"Pero kasi, for me, I’ve been with ABS-CBN for the past 21 years.

“Alam ko naman po na alam ng istasyon how grateful I am doon sa pag-aalaga na ibinigay nila para sa akin, doon sa career na meron din po ako.

“Kahit hindi po ako mag-post or makapag-post, alam naman po na dama rin ng ABS-CBN yung pagmamahal ko sa kanila.

“Ayoko rin pong mag-judge.

"Unang-una, for the reason na hindi ko rin alam kung ano ang pinanggalingan nung tao, kung bakit niya nasabi yung mga words na yun.

“Hindi ko masabi kung saan siya nanggagaling.

"Mahirap din na magsalita nang magsalita na hindi ko rin alam kung saan ang pinanggagalingan niya."

Ayaw ring pangunahan ni Jodi ang kahihinatnan ng Kapamilya talents sakaling hindi ma-renew ang franchise ng ABS-CBN.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

“I really don’t know what the plan of the station is,” seryosong pahayag ng aktres.

“Alam ko na yung mga taong nasa management and administration, I know that they are also working hard to do what they can.

“So, I cannot really speak for anyone. I cannot speak for ABS-CBN.

"I think It’s better na sila po ang magsalita. Yun lang po ang akin.”



Eksklusibong nakapanayam ng PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) si Jodi sa mediacon ng horror film na Clarita noong Hunyo 2, Linggo, sa Victorino’s restaurant, 11th Jamboree St., QC.

LAST HORROR MOVIE?

Kumpara sa mga naunang horror films ni Jodi na Maria Leonora Teresa at Second Coming, mas matindi ang horror element ng Clarita.

Gumanap dito si Jodi bilang Clarita Villanueva, ang Pinay na nabalita ang demonic possession maging sa ibang bansa noong 1953.

May naramdaman ba siyang takot sa possession scenes, na puwedeng may sumulpot at i-test siya o paglaruan?

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

“Ako po kasi, talagang pinanghahawakan ko na lang, kahit na anong mangyari ay naniniwala ako na hindi ako bibitawan ni God sa kahit na anong gawin ko,” sabi ni Jodi.



“Parang sa sinabi ko kanina na ang pinanghahawakan ko lang ay yung sinabi Niya na, ‘I am with you always.’

“Alam ko na nandito Siya sa puso ko. Yun lang talaga ang kinapitan ko.

“Siyempre, yung community church namin, I asked all our pastors to pray for us, to cover us in prayers habang ginagawa po namin ang pelikula.

“Kasi po, naniniwala ako na puwede kang gawing parang foothold ng enemy, e.

"Puwede niyang gamitin yung mga eksena, yung mga sitwasyon, I mean, to get to us.

“Puwedeng i-oppress ka, paglaruan ka. I don’t know kung ano ang puwede niyang gawin.”

Gagawa pa ba siya ng panibagong horror project basta minus ang pagsabit-sabit sa harness?

“Okey na po ako sa Clarita. Okey na po muna ako sa kanya. Medyo matatagalan pa bago ako gumawa uli,” mabilis niyang sagot.



ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Pawang inspirational ang messages na ipino-post ni Jodi sa social media.

“I just want to be positive, na parang in this world has enough critics already,” pag-ayon ng aktres.

“So, there has to be someone, more people to inspire and encourage… nandoon lang po ako.”

Ipapalabas ang Clarita sa Hunyo 12, Araw ng Kalayaan.

Ito ang ikaanim na pelikula ng Black Sheep, at nasa cast din nito sina Ricky Davao, Romnick Sarmenta, Alyssa Muhlach, at Arron Villaflor.