AC Bonifacio, Awra Briguela, Riva Quenery draw flak for allegedly laughing at Blackpink's Jennie

Pinoy fans of Blackpink blast AC Bonifacio, Awra Briguela, and Riva Quenery for allegedly making fun of BlackPink member Jennie Kim's struggle during the K-pop group's Manila meet and greet last night.

Umani ng batikos ang Kapamilya stars na sina Awra Briguela, AC Bonifacio, at Riva Quenery dahil sa Instagram Live video nila tungkol sa sikat na K-pop girl group na Blackpink.

Sina Awra, AC, at Riva ay ilan sa celebrities na dumalo sa meet and greet ng Blackpink, na ginanap sa Samsung Hall ng SM Aura, sa Taguig City, kahapon, June 6.

Ikinagalit ng mapanuring fans ng Blackpink—na kilala sa tawag na Blinks—ang diumano'y pangungutya nina Awra, AC, at Riva sa Blackpink member na si Jennie Kim.

Mabilis na kumalat sa Twitter ang transcript ng Instagram Live video ng singer na si AC, kung saan sinasabing pinagtawanan nila nina Riva at Awra ang pagkakasakit o panghihina ni Jennie habang nasa stage.

FURIOUS BLACKPINK FANS

Narito ang tweets ng ilang dismayadong Blinks, na inakusahang hindi tunay na Blackpink fans ang tatlong Kapamilya stars at sumasali lamang sa "bandwagon" dahil sikat ang K-pop girl group.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

May ilang netizens pa ang nag-tweet ng video clip kung saan mapapansing napahawak si Jennie sa kanyang baywang, napakunot ang noo, at tila hirap na habulin ang kanyang paghinga.

AC, AWRA, RIVA DEFEND THEMSELVES FROM BASHERS

Sa sumunod na Instagram Live ni AC, ipinaliwanag nila nina Riva at Awra na na-misinterpret lang ng fans ang kanilang sinabi tungkol sa Blackpink at sa sikat na member ng grupo na si Jennie.

"We are not making fun of Jennie to begin with. Nag-start yun as parang nag-English-English si Awra," bungad na pahayag ni Riva.

Si Riva ay miyembro ng GirlTrends, ang all-female group sa ABS-CBN noon-time show na It's Showtime.

Dagdag niya, "Hindi ko tina-try maging funny."

Ipinaliwanag din ni AC na wala silang masamang pakahulugan nang gamitin ni Awra ang salitang "sick" at pati na sa hirit ni Riva na "sick" din si Jennie.

"Kasi Awra was trying to, like, you know, as Awra's personality, he's trying to be funny, right?

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

"He's trying to speak in English, which is funny... and that's what we laughed about."

Sabi pa ni AC, "And so, he was talking about the event earlier, and he was saying about how the event was so sick.

"Like, it was really, really cool. It was really lit."

Sa puntong ito ay sumingit si Riva upang depensahan ang sarili sa hirit niyang "sick" din si Jennie as in "cool" at hindi may sakit.

Kaya lang daw sila natawa ay dahil ginagawang katatawanan ni Awra ang pag-English nito.

"Yun yung ibig kong sabihin. So natawa ako kasi parang siya hindi niya alam na, 'Oo nga, 'no? Ano nga bang pagkakaiba?'

"Hindi kami tumawa dahil sick si Jennie. Why would we do that?"

Sabi pa ni Riva, "Ang sa amin lang talaga, hindi namin pinagtatawanan, hindi namin dini-disrespect."

AWRA'S SORRY-NOT-SORRY STATEMENT?

Sa kabila nito, may ilan pa ring Blinks ang diskumpiyado sa paliwanag nina AC, Awra, at Riva na tinatawag nilang "cancelledt."

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Ito ay dahil sa karagdagang hirit ni Awra, na hindi raw sinsero sa paghingi ng dispensa sa fans.

Sabi ni Awra sa isa pang bahagi ng Instagram Live video ni AC: "Kayo kasi guys, ang sensitive ng fans..."

Sinita siya ni AC na napabulalas ng "Uy!"

Prangkang dagdag naman ni Awra: "Ang babaw lang nun!"