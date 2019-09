Gabbi Garcia, handang-handa sa action scenes sa Beautiful Justice

Social media influencer ang role ni Gabbi Garcia sa Beautiful Justice at hindi ito nalalayo sa ginagawa niya sa tunay na buhay dahil vlogger siya.

"Nagulat nga ako. Sabi nga nina Derrick, ‘Ay, grabe, parang hindi ka aarte!” sabi ni Gabbi nang makausap siya ng Cabinet Files sa grand presscon ng Beautiful Justice na ginanap ngayong gabi, August 27, sa isang events place sa Quezon City.

Si Derrick Monasterio ang leading leading man ni Gabbi sa bagong primetime series ng GMA-7.

Ang pagpapagupit ng buhok ng kanyang boyfriend na si Kahlil Ramos ang isa sa mga recent vlog ni Gabbi.

Nang itanong namin kung kumportable na si Kahlil sa bagong hairstyle nito, sumagot si Gabbi ng "Opo! Di ba, napakatamang desisyon? Bumango yung hitsura niya.

"Alam naman niya yun. Ang tagal ko nang pinapagupitan yun sa kanya.”

Going back to Beautiful Justice, nagkaroon si Gabbi ng Krav Maga training para sa mga action scene niya.

Isang military self-defense at fighting system ang Krav Maga na kumbinasyon ng boxing, wrestling, aikido, judo, karate, at realistic fight training na binuo para sa Israel Defense Forces at Israeli security forces.

"Actually, three months ago pa ako nagte-train because of… dapat may gagawin ako na show na action.

"It got delayed so, at least, nagagamit ko ang lahat ng tinrain ko.

"Si Kuya Victor Neri ang nag-udyok sa akin na mag-train talaga.

"Before, nag-one-on-one kami para sa Jujitsu, Krav Maga, at target shooting.”

Sinamantala na rin namin ang pagkakataong alamin mula kay Gabbi ang suporta niya para sa kanyang high school classmate na si Julia Barretto, na nasangkot noong nakaraang buwan sa isang love-triangle controversy.

"I’m there bilang her personal friend and she’s my friend since high school.

"I know her personally, alam ko kung sino siya, and I’ll be just there to if she needs someone to talk to, if she needs a shoulder to cry on.

"I will be there,” ang sabi ni Gabbi.