Regine Velasquez defends fellow Idol Philippines judges Moira dela Torre, James Reid

Regine Velasquez on fellow Idol Philippines judges: Moira dela Torre and James Reid: "You know, they were chosen for a particular reason."

Ipinagtanggol ni Regine Velasquez ang mga kapwa hurado sa Idol Philippines na sina Moira dela Torre at James Reid.

“You know, they were chosen for a particular reason,” sabi ni Regine nang mainterbyu ng PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) noong Hunyo 2, Linggo, sa 35th PMPC Star Awards for Movies na ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa Resorts World Manila.

“Mayroon kaming kanya-kanyang specialty, kumbaga.

"Ako, obviously, sa technical ako. A lot of times they don't even question what I say.

“Kanya-kanya kami ng trabaho and they were chosen because mayroon silang expertise.”

Nag-viral ang pagkakaiba ng opinyon nina Regine at Moira sa isang contestant.

Naihimutok kasi ng Asia's Songbird na pare-pareho na lang ang tunog ng aspiring singers na naririnig niya.

“Parang once lang naman nangyari yun,” pagmamatuwid ni Regine.

“Kasi, iba-iba kami ng opinyon, e. That is my opinion.

"And she's trying, kumbaga, ipinagtatanggol niya. But, unfortunately, I didn't see it that way.

“But whatever happens in the Idol table, stays in the Idol table."

HONEST JUDGE

Paglilinaw ni Regine, ang mga opinyon niya ay hindi para manira ng pangarap ng mga baguhan kundi para mas mapabuti ang mga ito.

“You know, when I took to be a judge of Idol Philippines, I want to be honest, hindi para mang-hurt ng feelings or sirain ang dreams nila,” sambit ni Regine.

“I want them to be better kaya kailangan kong maging honest.

"Di ko kailangang sabihin na okay lang, pero hindi naman."

Consistent ang high ratings ng show at kadalasan ay trending ito.

Naniniwala si Regine na interesting ang Idol Philippines kaya kinakapitan ito ng mga manonood.

“Very interesting naman talaga kasi yung show and then the mix of the contestants, very interesting.



“Plus four different personalities in there na iba rin ang tingin sa bawat performance. Very interesting," nakangiting pahayag ni Regine.