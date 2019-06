Cheryl Favila, Maricar Asprec charged with sexual harassment in Gretchen Fullido case

Quezon City court charges Former ABS-CBN TV exec Cheryl Favila (left) and TV Patrol segment producer Maricar Asprec with sexual harassment raps for allegedly demanding "sexual favors" from colleague Gretchen Fullido (right) through sexually-loaded messages from 2015 to 2017.

Pormal nang kinasahuhan ng reklamong paglabag sa Republic Act 7877 o Anti-Sexual Harassment Act sina Cheryl Favila at Maricar Asprec, walong buwan mula nang ireklamo sila ni Gretchen Fullido.

Si Gretchen ay Star Patroller o entertainment segment host at reporter ng TV Patrol, ang prime-time newscast ng ABS-CBN.

Si Favila ay dating supervising producer ng TV Patrol, habang si Asprec ay kasalukuyang segment producer ng news program.

Ngayong Huwebes, June 6, napag-alaman ng PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) na ini-raffle ang kaso sa Quezon City Metropolitan Trial Court, sa ilalim ni Presiding Judge Rebecca Guillen-Ubana.

Nakatanggap din ang PEP.ph ng kopya ng resolusyon na pirmado ni Quezon City Prosecutor Rosalinda Sajot, na may petsang May 28, 2019.

Lumabas sa imbestigasyon ni Quezon City Prosecutor Rosalinda Sajot na may sapat na basehan na makasuhan sina Favila at Asprec.

Kinatigan nito ang reklamo ni Gretchen na may "sexual undertones" ang text messages na ipinadala ni Favila.

Maituturing umanong "request" for "sexual favours" ang mga iyon dahil sa posisyon ni Favila bilang supervising producer noong panahong naganap ang insidente.

Partikular daw rito ang text message ni Favila kung saan hinikayat nito si Gretchen na maging "Thursday Girl"—bagay na tinanggihan umano ni Gretchen.

Sabi sa bahagi ng resolusyon ni Sajot:

"The undersigned accuses CHERYL C. FAVILA and MARICAR P. ASPREC, of the crme of Sexual Harassment under Republic Act 7877, committed as follows:

"That from trhe year 2015 up to the year 2017, in Quezon City, Philippines, the above-named accused, conspiring and confederating with and mutually helping each other, did then and there willfully, unlawfully and feloniously demand, request or otherwise require sexual favour from GRETCHEN MARIE G. FULLIDO, in the following manner, to wit: accused CHERYL C. FAVILA AND MARICAR ASPREC, being the head of Ecosystem Integrated News and Current Department and Segment Producer, respectively, of ABS-CBN Corporation, ABS-CBN Broadcasting Center, Sgt. Esguerra Avenue, corner Mother Ignacia Street, this City, and thus exercise authority, influence, or moral ascendancy over said GRETCHEN MARIE G. FULLIDO, required, requested or demanded sexual favour from the latter, by then and there demanding that she be extra nice to ("lambingin") and be the 'Thursday Girl' of accused CHERYL C. FAVILA, and sending her text messages filled with sexual undertones, which sexual advances when rejected, complainant experienced a hostule working environment, to the damage of the said offended party."

Nakasaad din sa resolusyon na base sa "sworn statements" at iba pang isinumiteng ebidensiya, ang complainant ay may "reasonable ground" upang kasuhan sina Favila at Asprec.

May recommending approval ito ni Senior Assistant City Prosecutor John Patrick Y. Corpuz at aprubado rin ni Deputy City Prosecutor Raymund Oliver S. Almonte.

Sa hiwalay na ulat ng The Philippine Star, nakasaad na lumabas sa imbestigasyon ng Quezon City prosecutor na may "double meaning" at "sexual undertones" umano ang text messages na ipinadala ni Favila kay Gretchen.

Taliwas daw ito sa naunang desisyon ng investigating body ng ABS-CBN, na ibinasura ang reklamong sexual harassment ni Gretchen.

"They cited as basis for the indictment messages sent by Favila to Fullido that 'signify double meaning as they contain sexual undertones.'"

GRETCHEN'S SEXUAL HARASSMENT COMPLAINT

October 5, 2018 nang isinampa ni Gretchen ang reklamong sexual harassment laban kina Favila at Asprec.

Diumano, noong panahong nagkakatrabaho sila sa TV Patrol ay ipinaparamdam nina Favila at Asprec kay Gretchen na kailangan niyang maging malapit sa kanila nang higit sa pagiging superiors ng mga ito.

Isinumite rin ni Gretchen ang bahagi ng text messages na natanggap niya mula kay Favila, na ayon kay Gretchen ay "sexual advances" dahil naglalaman ang mga ito ng "sexual innuendos" mula pa raw noong 2015.

Reklamo pa ni Gretchen, inaatasan siya ni Asprec na kailangan niyang lambingin si Favila sa mga pagkakataong galit ito sa Star Patroller.

FAVILA AND ASPREC DENY GRETCHEN'S ALLEGATIONS

Mariin itong pinabulaanan nina Favila at Asprec.

Sa initial investigation ng ABS-CBN hinggil sa isyu, isinumite ng kampo nina Favila at Asprec ang mga dokumentong nagsasabing walang anumang "romantic" o "sexual" connotation ang text messages nila kay Gretchen.

Inireklamo ni Favila na ang mga inilabas na text messages ni Gretchen mula sa kanya ay "distorted" at hindi kumpleto ang konteksto.

Giit ni Favila, ang text messages niya kay Gretchen ay kadalasang may kinalaman sa mga pagkukulang diumano ng Star Patroller bilang segment host at reporter.

Ipinaliwanag din ni Favila sa kanyang isinumiteng dokumento sa ABS-CBN investigating committee na "Thursday Girl" ang tawag niya sa female colleagues na itinuturing niya ring mga kaibigan, na nakakasama niya kapag siya ay "off duty" sa TV Patrol.

Binanggit ni Favila na kabilang sa mga iyon sina Doris Bigornia, Korina Sanchez, Pinky Webb, Marie Lozano, Ces Drilon, at Gretchen Ho.

Sa parte ni Asprec, ipinaliwanag din niya noon na ang salitang "lambingin" ay "normal" na "expression" sa "newsroom" na ginagamit "kapag ka napapagalitan kami ng mga producers."

Bukas ang PEP.ph sa anumang pahayag ng mga personalidad na nabanggit sa artikulong ito.

