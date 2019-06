Raffy Tulfo cries foul over plan to revoke brother Erwin's permit to carry a firearm

"Sobra na, tama na, labis na po ‘yan."

Ito ang apela ng broadcast journalist na si Raffy Tulfo na nasasaktan sa mga batikos laban sa kanyang kapatid na si Erwin Tulfo.



Nagsimula ang problema ni Erwin nang murahin at batikusin nito sa kanyang radio program na Tutok Erwin Tulfo si Retired General Rolando Bautista, ang current secretary ng Department of Social and Welfare Development (DSWD).

Nagalit si Erwin dahil sinabihan siyang kailangan ng request bago niya mainterbyu si Secretary Bautista noong May 28, Martes.

Bahagi ng walang prenong pahayag ni Erwin: "Secretary Bautista, ha, ng DSWD, listen up and listen good.

"Tinatawagan ka namin para marinig ng mga kababayan nating mahihirap ang stand ng mga mahihirap, ha?

"Hindi yung sasabihan mo kami na sumulat muna kayo, five days, five days before.

"E, sino ka bang p*nyeta ka na kailangan ko pang sumulat-sulat sa iyo?

"Sampalin kita pag nakita kitang buang ka, e, wala akong pakialam ke retired general ka, mudmurin ko yung mukha mo sa inidoro!"

Inalmahan ito ng mga kasamahan ni General Bautista sa Philippine Military Academy, Armed Forces of the Philippines, at Philippine National Police.

Humingi ng paumanhin si Erwin at inamin nito ang pagkakamali.

Pero hindi sapat ang apology niya dahil tinanggalan siya ng security escorts, pati na ang kanyang mga kapatid.

Bukod sa binawi ang pagkakaroon nila ng security escorts, may balitang babawiin din ang baril ni Erwin.

Ito ang labis na ikinababahala ni Raffy dahil may mga pagbabanta sa buhay ng kapatid.

RAFFY TULFO DEFENDS BROTHER ERWIN

Sa kanyang programang Raffy Tulfo In Action ngayong Huwebes, June 6, naghayag ng saloobin si Raffy tungkol sa planong pagdidisarma sa kapatid na si Erwin.



Saad niya, "A few days ago, ako po’y nakapagbitaw ng salita rito at sinabi ko na I would not make any other statement pertaining dun sa isyu ng brother ko at ni General Bautista after na makapagsalita ako rito.

"Pero today, ako po’y magsasalita muli gawa nitong article na lumabas sa Philippine Star na talagang nakakaalarma na, and I have to do something to protect my brother.

"Ayon po sa article ng Philippine Star, yung Firearms and Explosives Ordinance Division o FEOD ng Camp Crame, they’re set to review the PTC or permit to carry of firearms ni Erwin at ang magiging sunod na move po na siya po ay didisarmahan.

"Masakit po sa akin dahil isa po ako sa nag-udyok kay Erwin na mag-apologize at sinunod niya po yun. Nagpakumbaba po yung tao.

"Now, kung nagpakumbaba na po yung tao, sumurender na, nakataas na ang kamay, bakit hindi pa rin po ninyo matanggap kung sino man po kayo diyan at didisarmahan niyo pa po?

"Sobra na, tama na, labis na po ‘yan."

Nababahala raw si Raffy sa seguridad ng kanyang kapatid.

Aniya, "Unang-una, si Erwin po ay merong mga death threats.

"Noon pa ‘yan, bago mangyari ang isyu na ito, kaya nga po siya may security.

"Tinanggal nga po yung security niya, okey na.

"Ngayon, tatanggalan pa po ninyo ng baril, ano pa ang gusto ninyong palabasin?"

FIERCEST DEFENDER OF PRESIDENT DUTERTE

Patuloy pa ni Raffy, "Para sa kaalaman po ninyo, kung sino man po kayo na may galit kay Erwin na nasa gobyerno din, si Erwin is the most or, at least, one of the most fiercest defender ni President Duterte.

"Namo-monitor ko po kung paano niya dinedepensa si Pangulo sa mga tao o grupo na naninira o nambabatikos sa Pangulo.

"Napapakinggan ko po at napapanood ko kung paano hambalusin ni Erwin, sinasagasaan niya, kahit sino pa man yun kapag nakita niya na may mga tao na gustong gibain ang ating Pangulo.

"And because of that, nagkaroon po siya ng maraming kagalit.

"Kaya nga po he really needs a license to carry para naman po mapagtanggol niya ang kanyang sarili kung sakali po dumating yung hindi inaasahan.

"And now, tinanggalan niyo na po ng security, tatanggalan niyo pa po ng PTC, ano po ang ibig ninyong palabasin?

"Hindi na po magiging level playing field dito.

"Sobra na, kaya I really have to react.

"Kasi nga naman po, kung sakaling dumating yung hindi inaasahan dahil wala nang security si Erwin, ang panlaban na lang po kapag may nang-ambush sa kanya, dun sa mga kagalit niya, at least he can draw his gun para naman meron siyang panlaban.

"Puwede siyang lumaban nang sabayan.

"Pero without the gun to protect himself, he’s a sitting duck.

"Alam ko po, yung FEOD, hindi po talaga sila ang may gustong gawin ito na disarmahan si Erwin.

"Maaaring may mga tao na gustong diktahan ang Camp Crame para disarmahan si Erwin.

"And I’m appealing to you na, please, don’t, tama na!" panawagan ni Raffy sa mga tao na tinutukoy niya.