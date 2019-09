Morissette Amon's father speaks up: "I have never, ever hit my daughter"

Nagsalita na ang ama ni Morissette Amon na si Amay Amon hinggil sa insidenteng pisikal niya diumanong nasaktan ang anak dahil sa alitan nilang mag-ama.

Aminado raw si Amay na kagagawan niya kung bakit naging tampulan ng espekulasyon ang paglalayas ng anak at ang sigalot sa pagitan nila nitong nagdaang anim na buwan.

Pero wala umanong katotohanan ang impormasyong umalis si Morissette sa kanilang bahay matapos niya itong pagbuhatan ng kamay.

Pahayag ni Amay: "I have been waiting for the storm to pass, but I have recently seen things written about me and my family, that are categorically untrue.

"I will not give my time and my energy anymore speaking to every of those lies, with one very serious exception.

"I have never, ever hit my daughter. That narrative ends here."

Sabi pa ni Amay tungkol sa sigalot sa pagitan nila ni Morissette: "As a father, there will be missteps, there will be miscommunications, and there will be mistakes.

"But physically disciplining my children has never been, and will never be a part of my parenting."

Inihayag ito ni Amay sa kanyang mahabang Instagram post kagabi, August 27.

Noong August 23, naiulat sa PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) ang impormasyon mula sa isang source na umalis si Morissette sa poder ng kanyang mga magulang dahil hindi na nito matiis ang diumano'y sobrang paghihigpit ng ama.

Isa na raw rito ang mariing pagtutol ni Amay sa pakikipagrelasyon ni Morissette sa rumored boyfriend nitong si Dave Lamar.

Si Dave ay kasabayan ni Morissette sa 2013 ABS-CBN reality show na The Voice of The Philippines Season 1.

Hanggang sa nangyari ang insidenteng nasampal diumano ni Amay si Morissette, at ito ang naging mitsa umano ng paglayas ng Kapamilya singer.

Sinasabing mula noong March 2019 ay nanirahan si Morissette sa bahay ni Audie Gemora, presidente ng Stages talent management.

Ang RankOne Entertainment ang co-manager ng 23-year-old singer.

May lumabas din sa isang pahayagan at isang radio show na mga hiwalay na ulat kaugnay ng isyu.

OWNS UP TO VENTING "FRUSTRATION AND HEARTBREAK"

Nag-ugat ito sa mga mainit na tirada ni Amay laban kay Morissette, rumored boyfriend nitong si Dave, at pati na sa talent management ni Morissette.

Mababasa sa Twitter account ni Amay ang mga hinaing niya mula February hanggang August 2019.

Kasama na rito ang pahaging niyang tila nakipag-live in o nakipagtanan na ang kanyang anak na matagal nang hindi nagpapakita sa kanilang pamilya.

Inako naman ni Amay na maling idaan sa social media ang masalimuot na away nilang mag-ama.

"I take full responsibility for having invited outside opinions and speculation on what should have been a private family matter," patuloy ni Amay sa kanyang Instagram post nitong August 27.

"My tweets were written out of frustration and heartbreak.

"I know now that no tweet could possibly summarize all of the nuances in the series of events that lead to today."

NO MORE COMMENT ON DAUGHTER'S BOYFRIEND, SAVINGS

Mapapansing hindi na sinagot ni Amay ang isyu tungkol sa kanyang lantarang disgusto sa sinasabi niyang boyfriend ni Morissette na si Dave Lamar.

Sa tweets ni Amay noong Pebrero, inireklamo niya ang umano'y kawalan ng respeto ng nobyo ng anak, dahil ito pa raw ang diumano'y sumulsol kay Morissette na umalis na sa poder ng mga magulang.

Hindi na rin sinagot ni Amay ang isyung may panahong iniwan nito sa ere ang sariling pamilya dahil diumano sa ibang babae.

Sabi pa ng anonymous source sa PEP.ph, sumulpot lang diumano si Amay sa buhay ni Morissette noong gumanda na ang singing career ng anak.

Depensa naman ni Amay: "The only people who know the whole truth are the ones that lived it, including Morissette.

"At the heart of the matter, and at the end of the day, my wife and I just want to be the best parents we can be to our extraordinary children.

"We have made every effort to support and sustain our family, and now we are called on to survive this storm. And we will."

Hindi na rin inungkat ni Amay ang kanyang reklamo na bigla na lang ipinatigil ang bank loan para sa ipinapatayong bahay ni Morissette.

Na ayon sa source ng PEP.ph ay hindi naman dapat daw problema dahil iniwan umano ni Morissette ang "PHP20 to PHP30 million" savings nito sa mga magulang.

HOPING FOR "RECONCILIATION AND HEALING"

Taliwas sa maaanghang niyang tweets noon, tila nagbago ang ihip ng hangin base sa apela ni Amay na sana ay mas pagtuunan na lang ng atensiyon ang pagkanta ng anak sa halip na personal na buhay nito.

"I know now that the only thing the internet loves more than a hero is a villain. I know that controversy generates clicks, views, and press, but I will not be that villain anymore.

"I look forward to the conversation shifting back to my daughter’s undeniable talent, drive, passion, and more – where it should have stayed.

"As for the road ahead, I hope all parties can speak their truth and be heard, respected, and believed, and hopefully the work to reconciliation and healing starts soon."

Narito ang kopya ng kabuuang Instagram post ni Amay:

Habang isinusulat ang artikulong ito ay nananatiling tikom ang bibig ni Morissette sa isyu.

Noong August 23, mayroon lamang siyang pahiwatig sa Instagram na ipinapasa-Diyos niya kung anuman ang bigat na dinadala niya.

Nag-reply pa rito si Dave, na siniguro kay Morissette na palagi lang silang nakasuporta sa isa't isa.

Mananatiling bukas ang PEP.ph sa anumang pahayag ng mga nabanggit sa artikulong ito.