Dave Lamar denies engaging in Twitter war with Morissette Amon's father 

Mariing pinabulaanan ni Dave Lamar ang alegasyong nakipagsagutan siya sa ama ni Morissette Amon sa pamamagitan ng paggamit ng anonymous Twitter accounts.

Noong Sabado, August 24, ni-retweet ni Dave ang tweet ng Kapuso actor na si Jerald Napoles tungkol sa mga taong gumagawa ng troll account para lang makapanira ng ibang tao sa social media.

Ayon kay Jerald, ang mga gumagawa ng troll account ay "walang lakas ng loob na angkinin ang kanilang opinion" dahil "dama nila na mali rin sila."

Kalakip nito ang personal na pahayag ni Dave na "never" siyang nagtago sa likod ng troll accounts.

May ilan pang matalinhagang mensahe si Dave kung bakit hindi dapat pinapatulan ang isang "bully" o "hater."

Tweet ni Dave:

"If we

"Bully the bully

"Hate the hater,

"Trash the trasher,

"We aint no different."

Sinundan niya ito ng pag-retweet sa isang quote na walang karapatang mag-demand ng respeto ang isang taong hindi marunong magbigay nito.

Sa huling tweet ni Dave nitong August 26, dagdag niya (published as is): "Challenge.. use social media to lift people up rather than tear people down."

Hindi man tinukoy ni Dave kung may pinatatamaan siya sa kanyang tweets, malinaw na may kaugnayan ito sa kontrobersiya sangkot ang rumored girlfriend niyang si Morissette.

AMAY AMON'S DISAPPROVAL OVER MORISSETTE'S BOYFRIEND

Mula noong February hanggang nitong August 2019, ang ama ni Morissette na si Amay Amon ay makailang-beses nagpatutsada sa diumano'y kawalan ng respeto ng nobyo ng kanyang anak.

Noong una ay hindi pinapangalanan ni Amay kung sino ang tinutukoy niyang nobyo ni Morissette.

Sa kanyang mala-blind item na tweet noong February, ikinumpara ni Amay ang sitwasyon ni Morissette sa kaso ng singer-actress na si Toni Gonzaga.

Sang-ayon daw si Amay sa pagsunod ni Toni sa patakaran ng mga magulang noong boyfriend pa lang ng TV host-actress ang ngayo'y asawa na nitong si Paul Soriano.

"Total opposite" daw ang rumored boyfriend ni Morissette.

Narito ang iba pang mainit na patutsada ni Amay sa nobyo ni Morissette:

THE TWITTER WAR IN QUESTION

Noong March 2019, inihayag ni Amay ang kanyang galit sa nakasagutan niyang anonymous netizen, na may Twitter handle na @faceoffname off.

Base sa kanilang palitan ng tweets, pinaniniwalaan ni Amay na nobyo ni Morissette ang may gawa ng naturang anonymous Twitter account.

Diskumpiyado si Amay dahil nangangatwiran ang netizen na karapatan ni Morissette na magdesisyon para sa sarili nito.

Sinabi rin noon ng anonymous netizen na iniyawan umano ni Amay ang nobyo ni Morissette dahil hindi ito pasok sa "standards" ng gusto ni Amay para sa anak.

Pahayag ni Amay (published as is): "Who needs a fake account to prove a point?

"May it be a fake account, but his principles and statement all coincided with what he and they all fought for.

"He clearly was, and is well represented. Talk about this kind.

"Denying is easy for him, but his words echoed clearly."

Nagpahaging din si Amay sa umano'y publicity stunt kaugnay ng lihim na pakikipagrelasyon ni Morissette.

AMAY NAMES DAVE IN TWITTER POSTS

Pero kinalaunan ay lumabas na si Dave ang kanyang tinutukoy, base sa tweets ni Amay na may kalakip na litrato ni Dave o kaya naman ay screenshot ng tweet ni Dave.

Noong July 16, 2019, magkakasunod ang tweets ni Amay na as early as 2015—nang kinikilatis niya ang nauugnay kay Morissette—ay may pakiramdam na siyang hindi pasado sa kanya ang napupusuan ng anak.

Sa puntong ito nagpahiwatig si Amay na si Dave ang umano'y karelasyon ni Morissette.

Ni-retweet din kasi ni Amay ang screenshot ng isa sa mga tweet ni Dave tungkol sa alegasyong mayroon itong fake Twitter account na ginagamit upang sagutin si Amay.

June 2019 nang ipaabot ng isang netizen kay Dave na siya ang pinaghihinalaang anonymous netizen na nakasagutan ni Amay noong Marso.

Mariing pinabulaanan iyon ni Dave.

Pero tila hindi kumbinsido si Amay sa pahayag ng binata.

Kinabukasan, July 17, 2017, nag-post si Amay ng litrato ng anak niyang si Morissette na kasama si Dave.

Hindi man binanggit ni Amay ang pangalan ni Dave, malinaw na ang binata ang tinutukoy niyang natatanging "Cornerstone person" na nakakapasok sa "exclusive" event para sa artists ng Stages Talent Management.

Stages at RankOne Entertainment ang may co-manage sa career ni Morissette, habang Cornerstone naman ang kay Dave.

Hanggang sa nag-iwan si Amay ng kuwestiyon para sa kanyang Twitter followers tungkol sa usaping "live-in" o pakikipagtanan.

Dawit ang rumored couple na sina Morissette at Dave.

Ito ay dahil sa ibinahagi ni Amay ang litrato ni Dave na kuha sa Cebu, kalakip ang pahiwatig na ang ka-date ni Dave ang posibleng kumuha ng souvenir picture nito sa lugar.

Dagdag pa rito ang pag-retweet ni Amay ng opinyon ng isang netizen na maling ipagpalit ang pamilya para lamang sa isang lalaki.

MORISSETTE'S RIFT WITH HER FATHER

Sa kasagsagan ng mga ulat hinggil sa kontrobersiyal na tweets ni Amay Amon, hindi nagkomento si Morissette hinggil sa lumabas na alitan nilang mag-ama.

Sa tweets ni Amay, nakasaad na umalis si Morissette sa kanilang bahay dahil pinili nitong ipaglaban ang nobyo nito kaysa raw sa pagsunod kay Amay bilang ama.

Mula August 16 hanggang August 24, sinubukan ng PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) na hingin ang panig nina Morissette, Amay, at pati na ni Dave.

Noong August 24, naiulat sa PEP.ph ang impormasyon mula sa isang source na ang diumano'y sobrang paghihigpit at insidenteng pagsampal ni Amay kay Morissette ang mitsa ng paglalayas ng dalaga.

Kinontra ng source ang alegasyong nakikipag-live-in si Morissette sa nobyo nito, dahil noon pang Marso ay nakatira raw ito sa bahay ng presidente ng Stages na si Audie Gemora.

Noong araw na iyon, tiyempong nagpahiwatig si Dave sa Instagram post ni Morissette na suportado nito ang Kapamilya singer sa anumang pinagdadaanan nitong problema.

Napag-alaman ng PEP.ph sa iba pang sources na nasasaktan daw si Morissette na naisapubliko ang isyu sangkot ang kanyang pamilya.

Pero tila wala talagang plano ang dalaga na sagutin ang naglabasang espekulasyon sa social media kaugnay ng alitan nila ng ama niyang si Amay.

Lumalabas na pati ilan nilang mga kaanak at mga nakakakilala sa kanilang pamilya ay apektado na rin.

Sa kabilang banda, naglabas ng opisyal na pahayag si Amay hinggil sa alegasyong pinagbuhatan niya ng kamay ang anak.

Kailanman ay hindi raw niya pisikal na sinaktan si Morissette para disiplinahin ito.

Sa huli, inako ni Amay ang pagkakamaling idaan sa social media ang alitan nila ni Morissette.

Hindi na rin niya binanggit pa ang hinaing niya laban sa rumored boyfriend ng anak.