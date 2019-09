Addy Raj explains why he is in favor of gay marriage

Idinaan sa biro ng Indian actor na si Addy Raj ang pagnanais niyang magkaroon ng Filipino citizenship, kahit pakasal pa raw siya sa isang member ng LGBTQIA+.

“Well, like I said, I support LGBT.

"I’m a very strong ally and I’m not gonna change that, no matter what people say.

"Because I’ve mentioned this before na yung ibang mga artista dito sa Pilipinas, medyo takot sila dahil akala, people will say against stuff like that!" natatawang sabi ni Addy sa mediacon ng pelikulang The Panti Sisters nitong Agosto 20, Martes, sa Dong Juan restaurant, Quezon City.

“But dahil hindi ako Pilipino, hindi ako matatakot doon...

"I don’t know... I’m single hanggang ngayon, yun ang alam ko.

“At yung pangalawa, kailangan ko ng citizenship.

"So, let’s fight for the LGBTQ gay marriage rights!” bulalas ni Addy sabay tawa nang malakas.

Ibig sabihin, hindi niya isinasara ang posibilidad na magkaroon ng relasyon sa LGBTQ+?

“Of course not. Ah, I need a citizenship!” mabilis nitong sagot sabay tawa uli.

Ano ang qualities ng isang gay or transgender na puwede siyang ma-in love?

“Siguro, kailangan siyang may Filipino passport! Hahaha! Oh, my God!” natatawa pa ring sagot ni Addy.



Sa Pilipinas ay hindi pa pinapayagan ng batas ang same-sex marriage.

UNDERSTANDING INDIAN CULTURE

Matapos mahimasmasan sa pagtawa, nagseryoso si Addy, “Hmmm... Siguro, kailangan niyang maintindihan ang culture ko, kasi sobrang iba ang kultura ng India kaysa sa Pilipinas.

“I’m staying here for almost mahigit sa tatlong taon na, mas familiar ako sa kultura dito.

“Pero alam ko rin na sobrang bihira lang na nakita ko sa Pilipino na alam ang kultura ng India. So, yun lang.

“Kailangang maintindihan niya ako kung ano ang point of view ko. Kung saan ako galing.

“Siyempre, sobrang mahalaga ang kultura sa pagdating ng anumang relationship.”

Maiintindihan ba o matatanggap ito ng pamilya niya?

Matamang nag-isip si Addy, “Hmmm... that’s a hard one.

"My parents are very cool lalo na, kumpara sa ibang mga parents sa India.

"Kasi, madalas sobrang conservative ang Indian parents at sobrang mahigpit sila sa mga anak nila.

“Pero yung mga magulang ko, sobrang chill lang sila.

"Pero hindi ko sure kung ano ang magiging reaksiyon nila pagdating sa ganoong klaseng situation.

“Kasi, sa tingin ko, katulad ko, hindi sila sobrang exposed sa maraming LGBTQ.

“Kasi, they live in India at walang flambouyant gays doon.

"So, they will be shocked, that’s for sure.

"I don’t know if that’s gonna be a good shock.

“Let’s cross the bridge if ever I reach that.”