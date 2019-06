"A Whole New World" ni Yasmien Kurdi, nagustuhan ng netizens

Positive ang feedback sa cover version ni Yasmien Kurdi sa "A Whole New World," ang official soundtrack ng 1992 animated feature film at ng 2019 musical fantasy film na Aladdin.

Tumanggap si Yasmien ng mga papuri dahil sa short clip ng sariling version ng "A Whole New World," na ibinahagi niya sa kanyang social media followers.

Matagal nang hindi kumakanta si Yasmien.

Dahil sa cover version niya sa hit song nina Lea Salonga at Brad Kane, naalaala ng karamihan na maging successful singer talaga ang kanyang pangarap nang sumali siya noong 2003 sa unang season ng StarStruck, ang reality-based artista search ng GMA-7.

In fact, may mga hit single si Yasmien sa GMA Records, tulad ng "I Know," bago siya kinilalang dramatic actress.

Dahil sa rendition niya sa "A Whole New World," marami ang kumukumbinsi kay Yasmien na balikan ang pagkanta dahil isa ito sa kanyang mga talent.

"If given the opportunity, gusto ko talaga na makagawa uli ng album, which is yun din naman ang ipinangako sa akin ng GMA Artist Center.

"My contract will be expiring November of this year so let us see kung magma-materialize.

"Still hopeful pa rin naman ako," pahayag ni Yasmien sa Cabinet Files.

"Out of boredom" ang sinabi ni Yasmien na dahilan kaya naisip nitong i-record ang popular song mula sa Aladdin at hindi niya inaasahang magugustuhan ito ng mga tao.

"Actually, it was just out of boredom. Na-miss ko lang talaga ang pagkanta dahil ito ang first love ko.

"Nakakagulat dahil paggising ko sa umaga, ang dami nang shares at direct messages sa Instagram ko regarding sa pagkanta ko ng 'A Whole New World.'"

View this post on Instagram #AWholeNewWorld #Smule #boredomestrikes ???????????? A post shared by Yasmien Kurdi (@yasmien_kurdi) on Jun 3, 2019 at 6:55am PDT

Nagustuhan namin ang version ni Yasmien sa Aladdin song dahil pareho ang rendition nila ni Lea Salonga sa awit na muling sumikat makalipas ang 27 taon.

Isang kanta na masaya, nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa ang "A Whole New World," pero naging malungkot at mabigat sa dibdib pakinggan dahil sumobra sa drama ang pag-awit nina Zayn Malik at Zhavia Ward sa 2019 revival.

Postscript: Memoryado ng mga maliliit na bata ang lyrics ng "A Whole New World," na may malakas na last song syndrome.

Nagugulat ang mga kabataan ngayon dahil alam na alam din ng mga mas matatanda sa kanila ang "A Whole New World" kaya pinapaliwanagan silang isinulat ang naturang kanta para sa animated version ng Aladdin noong 1992, at ipinagmamalaki ng mga Pilipino si Lea Salonga, ang original singer ng popular song na nagkaroon ng wonderful resurrection ngayong 2019.