Marami nang beses naging biktima ng fake news si David Licauco.

Pero kung may fake news na gusto niyang kumalat, ito ay ang nagpakita siya ng puwet sa Because I Love You para mapag-usapan ang pelikula nila ni Shaira Diaz na ipalalabas sa mga sinehan simula sa June 12.

Hindi stranger si David sa fake news dahil mula nang magsimula ang showbiz career niya, madalas nasasangkot siya sa mga balitang imbento lang.

Isa na rito ang blind item na "nag-threesome" sila nina Enzo Pineda at Teejay Marquez sa out-of-town shooting ng G!Lu.

Kahit blind item ang balitang lumabas sa isang gossip Facebook page noong April 18, may litrato ng tatlong aktor kaya malinaw na sila ang tinutukoy.

Hindi basta nagpapaapekto si David sa mga intriga, pero napilitan siyang sumagot sa comment section ng Facebook page dahil salat na salat sa katotohanan ang detailed fantasy news na nabasa niya.

Komento ni David: "Lol! We haven’t even started shooting the movie yet. Dude, you’re so good at making up stories. Pwede ka na mag-director!!!"

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Muling napag-usapan sa presscon ng Because I Love You ang fake news tungkol sa "threesome incident" dahil ito ang isa sa mga itinanong kay David.

"Ayoko nang maglagay ng negativity sa buhay ko.

"So, kumbaga, kung gusto nila akong siraan, gusto nila akong magkaroon ng content na ganoon, nasa kanila na yun.

"Basta as long as alam ko sa sarili ko na I’m not like that, I’m not capable of doing that, I was raised well by my family."

Tinanong din si David tungkol sa indecent proposals.

Sagot niya, “Actually, when I was starting out pa lang in showbiz, when I was modelling, when I was, like, new to the gay world, may mga ganoon for sure…"

Inili-link ka dati kay Vice Ganda?

"Wala na yun," maagap na sagot ni David.

Dagdag niya, "Parang madalas silang [gays] nagme-message. Feel nila siguro makukuha nila ako.

"Pero right now, I’m old enough na. Nahihiya naman siguro sila sa akin.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

"Kilala na nila kung paano ako as a person.

"I am okay... my family is comfortable so hindi ko na kailangan."