Courtesy of former Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Aparicio Mequi, nadagdagan ang isyu tungkol kay Hidilyn Diaz.

Naging kontrobersiyal ang Olympic silver medalist dahil sa naisip niyang paghingi ng financial help para sa kanyang paghahanda sa pagsali sa Tokyo Olympics sa susunod na taon.

Juicy ang mga alegasyon ni Mequie tungkol kay Hidilyn kaya dapat nang sagutin ng weightlifter ang mga paratang.

Nakasisira ito sa kanyang magandang imahe na nabuo nang manalo siya ng silver medal sa women’s division ng weightlifting sa Rio Olympics noong 2016.

Matindi ang mga paratang ni Mequi dahil isinangkot niya sa isyu ang Guam-based at weightlifter boyfriend ni Hidilyn na si Julius Irvin Naranjo.

Ginamit ni Mequi ang kanyang Facebook page sa pagsisiwalat ng mga nalalaman niya diumano tungkol kay Hidilyn at sa karelasyon nito.

Pahayag ni Mequi: "So, as I promised my colleague Jesus S. Matubis Jr., here are additional info re the boyfriend of Hidilyn.

"She wanted PSC to hire him as her strength and conditioning (S&C) coach with a salary of $1,500 and condo inclusive of utilities at $400 or a total of $1,900/month!

"Now, this fella is from Guam named Julius Irvin Naranjo.

"If he really cares for and loves Hidilyn, why doesn't he just help her without asking for renumerations?

"Does he have a working Visa? If none, then BOI should deport him asap!

"Anyway, PSC didn't grant this special request of Hidilyn.

"Hopefully, she will not use this as an excuse if she doesn't win a medal in the Tokyo 2020 Olympic Games."

Nangangailangan ito ng paglilinaw ni Hidilyn para maliwanagan ang publiko na agad na naniniwala sa mga akusasyon laban sa kanya.