Trapsoul artist Because, umaasang ma-appreciate ng marami ang kanyang musika

Trapsoul artist ang introduction sa sarili ni Because, isa sa mga youngest recording artist ng Viva Records.

Para sa mga hindi pamilyar, kumbinasyon ng soul, R&B, at trap mula sa hip hop ang Trapsoul na genre ng mga musical composition ni Because.

Naimpluwensiyahan si Because ng urban sounds ng mga rapper na sina Smugglaz at Curse One.

Nag-umpisa si Because na magsulat ng mga kanta noong 11 years old pa lamang siya.

Noong nakaraang taon, nag-viral sa YouTube at Spotify ang kanyang mga hit song na "Marlboro Black" at "OTW."

May 33 million views sa YouTube ang "Marlboro Black" at, sa kasalukuyan, milyun-milyon na rin ang bilang ng YouTube views sa kanyang mga single na "Sandali," "Gilid," at "Direk."

BJ Castillano ang tunay na pangalan ng 17-year-old Trapsoul artist.

Screen name niya lamang ang Because na mula sa kanyang pinagsamang first name at family name.

Nang sabihin namin kay Because na may resemblance siya sa former child wonder na si Niño Muhlach, natawa siya dahil sa tunay na buhay, marami ang nagsasabi sa kanyang kamukha niya ang aktor.

Sa murang edad, pangarap ni Because na ma-appreciate ng lahat ang kanyang mga composition.

"I want my music to be serving those listeners beyond hip-hop enthusiasts.

"I want my music to be serving those markets kasi gusto ko na makarinig sila ng a taste of indie, melodies, along with my usual brand of hip-hop that can be listenable by everybody, not just people in our circle.

"That anybody can enjoy it kahit mga hindi nakikinig sa hip-hop."

Suportado ng mga magulang ni Because ang music career nito.

Tulad ng isang masunurin na anak, pinagsasabay niya ang paglikha ng mga kanta at kanyang Music Business Management studies sa Meridian College, Taguig City.