Marian Rivera, nagnu-novena kay Mama Mary para sa gatas ni Baby Ziggy

GORGY RULA

Kinakarir ni Marian Rivera ang pagiging nanay.

Naka-focus pa rin siya sa pagpapa-breastfeed kay Baby Ziggy.

Bukod pa riyan, nakakapag-donate siya ng gatas sa ibang nanay na hindi gaanong nakakapag-produce ng gatas para sa kanilang sanggol.

Para mapanatiling may sapat siyang gatas para kay Baby Ziggy, nagnonobena raw silang buong pamilya kay Mama Mary.

Ipinost niya sa Instagram nitong Agosto 27, Martes, na humihingi pa siya ng gatas kay Our Lady of Milk o Nuestra Señora de la Leche.

Nasa litratong hawak niya ang santong The Nursing Madonna, at nasa caption nito, “I prayed to Our Lady of the Milk to help me produce more milk so I can provide for Ziggy.

“I know that I’m not the only mom whom she has helped and we’re all filled with gratitude.

“Kaya mga nanay, don’t lose hope, miracles do happen. Salamat Mama Mary sa biyaya at pagpapala. #PadedeMo, #TribuNiYan.”

Sabi ni Marian noong naka-text ko kaninang umaga, August 28, okay ang gatas niya para kay Ziggy, pero kailangan pa rin niyang mag-ipon.

Tapos na raw siya sa pag-donate ng gatas dahil para na kay Baby Ziggy ang napu-produce niyang gatas.

“Sa awa ng Diyos, 7 newborn babies na ang natulungan namin ni Ziggy.

“Nagnonobena kami ng buong family kay Mama Mary, kaya naman ibinigay,” dagdag niyang text sa akin.

Devotee si Marian ni Padre Pio, pero naniniwala siyang sa tulong ni Mama Mary ay makakapag-produce pa siya ng mas maraming gatas.

JERRY OLEA

Mabuti iyang nagpo-focus si Marian sa pamilya, lalo sa mga anak.

Meron pa rin naman siyang mga iniendorsong produkto.

Si Dingdong, ratsada rin sa trabaho.

Sa nalalapit na pagtatapos ng hinu-host niyang StarStruck (Season 7), may primetime series siyang Descendants of the Sun na mahirap gawin at kailangang pagtuunan ng panahon.

NOEL FERRER

These two August-born don’t seem to be affected by the Ghost Month.

They have been so productive sa kanilang TV assignments at endorsements.

Good din na solid ang pamilya nila dahil diyan kumukuha ng inspirasyon ang lahat.

Congratulations sa Dantes family!