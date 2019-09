Carmi Martin reveals past relationship with a gay

Hindi ikinahiya ng beteranang aktres na si Carmi Martin na minsan sa kanyang buhay ay nagkaroon siya ng relasyon sa isang gay.

Nalaman lamang daw niya ang sexual orientation ng naging boyfriend noong naghiwalay na sila.

Lahad ng 56-year-old actress, “Ay, naku, maganda yung kuwento ko diyan...

“Nagka-boyfriend ako, at ngayon, friends kami at may boyfriend na siya.

“Minsan nga, nag-a-out of town pa kaming magkasama.

“Ang parang naging joke nga, naging bading siya kasi dahil hindi na raw kami.

“Pero siyempre, nung kami pa, hindi ko naaamoy na ganun nga siya.”

Umabot daw sa walong buwan ang naging relasyon nila ng non-showbiz guy.

Ayon kay Carmi, “Mga eight months. At ang kagandahan, talagang girl na girl na siya.

“Ako nga walang boyfriend, pero siya meron.

“Ngayon, ang tawagan na namin, siya si tatay, ako si nanay, at yung boyfriend niya, anak."

Hindi raw naamoy ni Carmi ang pagiging gay ng ex-boyfriend kaya nagulat siya nang nag-out ito nung hiwalay na sila.

Bukod sa naging boyfriend, may nanligaw pa raw sa kanyang gay rin pala.

Natatawang kuwento ni Carmi, "Actually, nagkaroon pa ako ng isang manliligaw, taga-Sta. Ana pa ako.

“And then, nabasted. Mamaya, nung may Santacruzan, nakita ko, nakaano na.

“Di ba, may Santacruzan ang mga gays? Sabi ko, ‘Parang si ano ‘to.’

“Ayun, nakapang-muher na siya.

“Kaya nagkaroon talaga ako ng experiences... o, ha, plural 'yan, na talagang may nanligaw sa akin at yung isa naging boyfriend ko pa.”

Nakausap ng PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) si Carmi sa grand presscon ng The Panti Sisters, entry ng Black Sheep at The IdeaFirst Company sa Pista ng Pelikulang Pilipino (PPP) 2019.

Bida sa pelikula sina Paolo Ballesteros, Martin del Rosario, at Christian Bables.

Mapapanood ito sa mga sinehan simula sa September 13.

CARMI'S CHOICE

Sa kanyang edad ngayon, wala na raw balak pang mag-asawa si Carmi.

Kahit sa usaping pagkakaroon ng ka-partner na bading ay wala na rin daw sa plano niya.

Sabi ni Carmi, “Ako kasi, hindi ako... I’m a Christian, pero hindi ako mapanghusga.

“Parang minsan nga, sinasabi ko, 'Siguro ang saya nun.'

“Yung pareho lang kayong bakla sa bahay, yung ganun, may anak.

“Kaya lang, ang pinili ko talaga ngayon is not to get married and to stay single.

“And for me, enjoy lang ako na kausap yung naging muher na aking ex na super friend-friend ko ngayon.”