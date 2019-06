Joanne Villablanca confirms split with Derek Ramsay

Joanne Villablanca on breakup with longtime boyfriend Derek Ramsay: "Yes, we’re not together na po. "

Kinumpirma ni Joanne Villablanca na tinapos na nila ng aktor na si Derek Ramsay ang kanilang halos anim na taong relasyon.

Ngayong Huwebes, June 6, kumalat ang balitang nag-break na sina Derek at Joanna.

Tinanong ng PEP.ph (Philippine Entertainment Portal) si Derek tungkol dito ngayong araw rin.

Kaagad namang umamin ang aktor na hiwalay na sila ni Joanne.

Maiksing pahayag ni Derek sa PEP.ph: “Yes, we have broken up. It’s all for the best.”

Ngunit tumangging magbigay ng detalye ang bagong Kapuso star kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan.

PHOTO: File

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

JOANNE VILLABLANCA: “WE’RE NOT TOGETHER NA PO.”

Kasunod ng pag-amin ni Derek, hiningan din ng PEP.ph ng pahayag si Joanne sa pamamagitan ng direct messaging sa Instagram.

Kinumpirma rin niya ang balita.

Tugon ni Joanne: “Yes, we’re not together na po.

“Sorry, but I’d rather not comment about the break up…”

Inaasahan ng maraming nakasubaybay sa relasyon nina Derek at Joanne na sa altar mauuwi ang kanilang relasyon.

Kasal na nga lang daw kasi ang kulang sa dalawa.

Ngunit pagkatapos nga ng anim na taon ay nagdesisyon silang tapusin na ang kanilang relasyon.