Derek Ramsay admits breakup with longtime girlfriend Joanne Villablanca

Derek Ramsay on breakup with longtime girlfriend Joanne Villablanca: "It's all for the best."

"Yes, we have broken up."

Ito ang diretsong tugon ni Derek Ramsay sa tanong ng PEP.ph (Philippine Enteryainment Portal) kung totoong hiwalay na sila ng longtime girlfriend niyang si Joanne Villablanca.

Pahayag pa ng Kapuso actor sa hiwalayan nila, "It's all for the best."

Nakausap ng PEP.ph si Derek sa pamamagitan ng direct messaging ngayong Huwebes ng hapon, June 6.

Tumangging magbigay ng detalye si Derek kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay.

Ang sabi lang niya, "I'd like to keep that between the both of us."

PHOTO: File

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Anim na taon ang itinagal ng relasyon nina Derek at Joanne.

Inakala nga ng marami na mauuwi na sa kasalan ang kanilang pagsasama bilang magkasintahan at live-in partner.

Ngunit hindi ito ang nangyari.

MARRIAGE PROPOSAL

Marami ang nagulat sa hiwalayan nina Derek at Joanne.

Nito lamang Abril ay sinamahan pa ni Joanne si Derek sa pagpirma ng aktor ng kontrata sa GMA Network.

Dito ay natanong si Derek ng press kung may wedding proposal na ba siyang pinaplano para sa nobya.

Sagot ng aktor, "Marami na akong version na inisip sa utak. Pero wala pa kung ano yung gagawin ko.

“It’s difficult, kasi gusto ko, maiba, e. Lahat pinu-post na sa social media.

"Baka sabihing gaya-gaya ka.

“Gusto ko yung walang plano, alam niyo naman, may ganyan ako.

"So, feeling ko, may ganoon na mangyayari.

“It might not be the sweetest, but it just only happens,” sabi pa ni Derek.

ADVERTISEMENT - CONTINUE READING BELOW

Sinabi rin ni Derek sa panayam na wala siyang ibang maisip na babaeng makakasama sa pagtanda kundi si Joanne lamang.

Ngunit pagkalipas lamang ng mahigit isang buwan ay tinapos na nila ang kanilang relasyon.

Ang huling pinakamatagal na nakarelasyon ni Derek at naka-live in din ay ang aktres na si Angelica Panganiban.